Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit 1,48 Promille Geschwindigkeit überschritten

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Deutlich zu schnell und alkoholisiert war am Samstagmorgen ein 53-Jähriger in der Herrenhöfer Landstraße unterwegs. Um 11:18 Uhr wurde sein Jeep mit 78 km/h statt der erlaubten 50 km/h gestoppt. Noch während der Ahndung des Geschwindigkeitsverstoßes wurde bei dem Fahrer aus Luisenthal Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,48 Promille. In einem Krankenhaus wurde dem Fahrer daraufhin Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell