Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Außer Rand und Band

Eisenach (ots)

Am Samstagabend in der Nacht zum Sonntag wurde die Eisenacher Polizei zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in die Adam-Opel-Straße gerufen. Als die Beamten an der in Frage stehenden Gartenparzelle eintrafen, mussten sie allerdings feststellen, dass es keine Schlägerei gab, die hier im Gange war, vielmehr hatte eine 19 jährige Eisenacherin zu viel getrunken und sich gleich an 4 anderen Partygästen mit körperlicher Gewalt ausgelassen hat. Drei der Gäste wurden in unterschiedlichste Körperteile gebissen, ein vierter Gast geschlagen und getreten. Den Beamten gegenüber verhielt sie sich nicht anders und versuchte auch diese körperlich zu attackieren. Zudem versuchte sie einen Außenspiegel eines Streifenwagens abzutreten. Die Beamten zögerten nicht lange und überwältigten die in Rasche geratene Frau. Im Zuge der Widerstandshandlungen wurde eine Beamtin leicht verletzt. Die junge Frau wurde zur Abkühlung ihres Gemüts in den Gewahrsam der Polizei Eisenach verbracht und schlief hier ihren Rausch bis in die Morgenstunden aus.(ri)

