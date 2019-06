Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Markensymbol von Autohaus entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte in der Rudloffstraße das Markensymbol eines Automobilherstellers. Das Beutegut war in mehreren Metern Höhe auf dem Gelände eines Autohauses angebracht. Es hatte einen Wert von ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweisnummer 0157175/2019. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell