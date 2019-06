Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Übersehen, kollidiert und aufgeschoben

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit einem Lkw mit Auflieger die Ohrdrufer Straße stadteinwärts. An der Ampelkreuzung zur Harjesstraße übersah der 40-Jährige den VW eines 39-Jährigen, der sich auf der Geradeausspur vor dem Lkw einordnete, und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde der VW gedreht und der Lkw schob das quer stehende Fahrzeug etwa zehn Meter vor sich her. Der VW stieß dabei mit einem Transporter zusammen, der sich auf der Linksabbiegespur befand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Fahrzeuge blieben jedoch allesamt fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell