Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Garagen beschmiert

Gotha (ots)

In der Eschleber Straße wurden in der Nacht vom 19.06. zum 20.06. mehrere Garagen beschmiert. Unbekannte brachten an sieben Garagen mit silberner, schwarzer und gelber Sprühfarbe Graffiti an. Eine politische Tatmotivation war nicht erkennbar. Die Kosten zur Beseitigung der Schmierereien werden auf 1.400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0156256/2019 entgegen. (jk)

