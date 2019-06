Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kratzer am Pkw

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Heute Nacht wurde ein weißer Renault beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Hotels Am Burgholz abgestellt war. Unbekannte fügten an der hinteren Tür der Beifahrerseite drei Kratzer zu. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0156847/2019. (jk)

