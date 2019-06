Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlag gegen die Drogenszene in Eisenach

Eisenach (ots)

Dieser Tage deckte die Polizei einen Drogenhandel am Eisenacher Bahnhofsvorplatz auf. Daraufhin wurden nach richterlicher Anordnung am Mittwochnachmittag die Wohnungen zweier Tatverdächtiger im Alter von 16 und 26 Jahren durchsucht. Neben etwa zwei Kilo Marihuana fand die Polizei ein Bajonett einer Kalaschnikow, 35.000 Euro Bargeld sowie ein hochwertiges Fahrzeug, das zur Tatbegehung eingesetzt wurde. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt und die beiden jungen Männer vorläufig festgenommen. Nach der Haftvorführung wurde der 16-jährige deutsche Haupttäter in Untersuchungshaft genommen. Der 26-jährige Bosnier wurde wieder entlassen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell