Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannter Toter - Hinweise zur Identität gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Gestern Nachmittag gegen 12:30 Uhr begab sich ein unbekannter älterer Mann in eine Bäckereifiliale in Waltershausen und kaufte zwei Brote. Nach Verlassen des Geschäfts geriet der Mann ins Taumeln und stürzte. Es wurden Rettungskräfte sowie ein Notarzt zum Einsatz gebracht, welche den Mann reanimierten und in ein Klinikum verbrachten, wo er jedoch verstarb.

Die Identität des Verstorbenen ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann im Bereich Waltershausen wohnhaft war.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 70 Jahre alt - ca. 1,75 Meter groß - normale Gestalt - schütteres, graues Haar (Länge etwa 8 cm) - Brillenträger (Brille mit Chromgestell und schwarzen Ohrbügeln) - Bekleidung: blau-schwarzer Strickpullover, schwarze Freizeithose mit weißem Seitenstreifen, khakifarbene Leder-Freizeitschuhe mit weiß-roter Sohle - führte eine Stofftragetasche mit der Aufschrift einer Waltershäuser Bäckereifiliale mit sich

Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Wird eine Person wie die beschriebene vermisst, ist seit gestern nicht gesehen worden oder nicht nach Hause zurück gekehrt?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0156370/2019. (jk)

