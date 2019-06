Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von eigenem Fahrzeug überrollt

Geraberg - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14:30 Uhr parkte eine 63-Jährige ihren VW in der Hofeinfahrt und sicherte das Fahrzeug nicht ausreichend gegen ein Wegrollen. Als der Pkw sich in der abschüssigen Einfahrt selbständig machte, versuchte die Frau, das Fahrzeug aufzuhalten und wurde von diesem überrollt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz und brachte die 63-Jährige schwer verletzt in eine Klinik. (jk)

