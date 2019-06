Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneut ein Peugeot gestohlen

Gotha (ots)

Heute Nacht entwendeten Unbekannte erneut einen Pkw Peugeot. Der dunkelblaue Kombi mit Gothaer (GTH-) Kennzeichen war in der Carl-von-Ossietzky-Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Auf unbekannte Weise wurde der Pkw gestohlen, die Schlüssel befinden sich noch in Besitz des rechtmäßigen Eigentümers. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen 20:00 Uhr gestern Abend und 06:45 Uhr heute Morgen. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0155524/2019 entgegen.

Dies ist bereits der vierte Pkw Peugeot, der in der vergangenen Woche im Stadtbereich Gotha entwendet wurde. Bei allen vier Fahrzeugen handelt es sich um einen Pkw des Herstellers "Peugeot", Fahrzeugtyp "508". Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird angenommen, die Kriminalpolizei ermittelt. Die Bevölkerung und insbesondere Fahrzeugbesitzer eines solchen Pkw Typ "Peugeot 508" werden um besondere Aufmerksamkeit gebeten. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell