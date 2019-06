Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe auf der Baustelle

Eisenach (ots)

Zwischen 20:15 Uhr und 20:35 Uhr gestern Abend entwendeten zwei Unbekannte von einem Baustellengebäude an der Rennbahn mehrere Kabelverkleidungen in unbekannter Stückzahl und beschädigten ein Installationsgerät. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die beiden Männer waren mit einem schwarzen Pkw Kombi am Tatort.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0155362/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

