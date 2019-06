Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gepöbelt, gedroht und gestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Ein 32-Jähriger war gestern Mittag am Ilmenauer Hauptbahnhof unterwegs. Als er gerade sein Geld für den Bus abzählte, wurde er im Vorbeigehen von einem Unbekannten angesprochen. Dieser beleidigte den 32-Jährigen, drohte ihm mit der Faust und entriss ihm die Plastiktüte mit Bargeld. Anschließend lief der Unbekannte in Richtung Langewiesener Straße davon. In der erbeuteten Plastiktüte befanden sich etwa 20 Euro Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben und Angaben zu dem unbekannten Mann machen können. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0155019/2019. (jk)

