Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kiosk am Aquaplex - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem gewaltsamen Aufbruch des Kiosk auf dem Gelände des Aquaplex am Sportpark. Hierbei entstand Sachschaden am Kiosk und die Täter erbeuteten Nahrungs- und Genussmittel im Wert von über 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach, Telefonnummer 03691-261125, unter Angabe der Nummer 19237811 entgegen. (db)

