Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Motorrad - Fahrer schwer verletzt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 47-Jähriger mit seiner Suzuki die L1021 aus Richtung Gerstungen kommend in Richtung Neustädt. Hierbei verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte folgend mit einem Baum und blieb anschließend am rechten Fahrbahnrand liegen. Der 47-Jährige verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/782504

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell