Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch - Alarm ausgelöst

Eisenach (ots)

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Geschäft in der Querstraße einzudringen. Hierbei löste der Einbruchsalarm aus und in der Folge flüchteten die Täter. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach, Telefonnummer 03691-261124, unter dem Zeichen 0154342 entgegen. (db)

