Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug in Gebäude gerollt

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstagmittag stellte der 54-Jährige Fahrer eines VW sein Fahrzeug in der Schulstraße ab. Aufgrund mangelnder Sicherung setze sich der PKW nach dem Verlassen in Bewegung und rollte gegen eine Hauswand. Diese wurde hierdurch starkt beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe 15000 Euro. Ein hinzugezogener Statiker konnte die mögliche Einsturzgefährdung ausschließen. Da sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen im Gebäude befanden, bestand keine Gefahr für Personen. (db)

