Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen und Alkohol im Straßenverkehr - Anzeigen gegen Sohn und Mutter

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Als Beamte am Dienstagabend einen Simson-Fahrer kontrollieren wollten, ergriff dieser plötzlich die Flucht. Der 17-Jährige konnte erst im Rettbacher Weg in Apfelstädt gestoppt werden. Hierbei zeigte sich der Grund für den Fluchtversuch. Zum einen konnte eine technische Veränderungen am Moped festgestellt werden. Zum anderen verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus Gotha brachten die Beamten den Jugendlichen zur Dienststelle nach Gotha, wo er durch die Mutter abgeholt werden konnte. Als die 47-Jährige mit ihrem PKW VW bei der Polizeidienststelle eintraf, konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Es wurden sowohl gegen den Sohn, als auch gegen die Mutter Anzeigen wegen Straßenverkehrsdelikten gefertigt. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/782504

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell