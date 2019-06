Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit im Dönerladen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Dienstagabend kam in der einem Dönerladen in Ohrdruf zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Ursächlich war das Verhalten eines 32-Jährigen, welcher das Geschäft trotz Hausverbot betrat. Als der Ladeninhaber den Herrn des Hauses verwies, eskalierte die Situation. Nachdem der 32-Jährige die Frau des Ladenbesitzers beleidigte und in der Folge angriff, schritt der Ehemann zur Tat und griff den 32-Jährigen ebenfalls an. Daraufhin verließ Herr den Ort des Geschehens. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Beleidigung. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/782504

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell