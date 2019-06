Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau bedrängt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Eine 24-jährige Frau wurde gestern gegen 08.00 Uhr durch zwei männliche Personen am Neumarkt in einem Hauseingang an eine Wand gedrückt. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht vermutlich ein Zusammenhang zwischen ihrer beruflichen Tätigkeit und Befindlichkeiten der noch unbekannten Täter. Um ihr zu drohen, wurde ihre Tasche ausgeschüttet, jedoch nichts entwendet. Sie ließen von ihr ab und entfernten sich.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

- nichtdeutscher Phänotyp mit dunkler Hautfarbe - 170-180 cm - dunkle Kapuzenpullover - dunkle kurze und lange hose - einer der Personen trug auffällig beige hellgraue Schuhe

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. (ah)

