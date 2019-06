Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung mit Platzverweis

Arnstadt (ots)

Zwei Männer (27 und 42 Jahre) gerieten gestern Abend gegen 20.15 Uhr in einem Lokal am Unteren Markt in Streit. Die Auseinandersetzung wurde schnell körperlich, wobei der 27-Jährige durch einen Schlag leicht verletzt wurde. Gegen den 42-Jährigen wurden die Ermittlungen wegen wegen Körperverletzung eingeleitet und ein Platzverweis erteilt. Der 27-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell