Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Gotha (ots)

Gestern wurde eine 68-jährige Fußgängerin gegen 11.30 Uhr in der Kindleber Straße verletzt. Die Frau überquerte gerade die Straße, als ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer in dem Moment von der Kindleber Straße aus in die Pfullendorfer Straße abbiegen wollte. Die Frau kam zum Fall - ob durch den Schreck oder durch eine tatsächliche Kollision ist bisher unklar. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Nummer 0152670/19 entgegen. (ah)

