Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt - wer erkennt den Täter?

Arnstadt (ots)

Am 07.09.2018, gegen 15.20 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Turnvater-Jahn-Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei männliche Personen begaben sich in die Spirituosenabteilung und einer der Beiden (siehe Foto) entnahm eine Flasche Jack Daniels. Beide Personen verließen den Markt. Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts wurden die Personen vom Ladendetektiv angesprochen und die Herausgabe der Ware gefordert. Der auf dem Bild zu sehende Täter stieß eine Verkäuferin zur Seite und flüchtete. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 160-165 cm groß - vmtl. osteuropäisch - kräftige Gestalt - Bart - Silberkette um den Hals - Basecap - Gipsverband am rechten Arm - schwarzes T-Shirt, graue kurze Hose, schwarze Schuhe

Ein Beschluss der Staatsanwaltschaft zur Öffentlichkeitsfahdnung liegt vor.

Wer erkennt den Mann auf dem Bild oder hat den Vorfall im Markt oder auf dem Parkplatz beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 und unter Angabe der Nummer 0292388/2018 entgegen. (ah)

