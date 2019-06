Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Küchenbrand - zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus

Remstädt (LK GTH) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 08.30 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Oststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte das Feuer aufgrund einer Fehlbedienung des Ceranfelds eines Küchenherds. Durch die gerade hinzukommende 48-jährige Mutter wurde der Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Sie und ihr 16-jähriger Sohn, der sich im Haus befand, kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und somit ein Ausbreiten im Wohnhaus verhindern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. (ah)

