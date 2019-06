Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesgut aufgefunden - rechtmäßiger Eigentümer gesucht

Ilmenau (ots)

Am 05. Juni 2019 wurde im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung Am Zwetschenberg ein Mess-Regelungsinstrument "Druck, DPI 605 (IS)" in der Farbe gelb/schwarz aufgefunden und sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit geeignetem Eigentumsnachweis bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden. (ah)

