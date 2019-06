Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Mountainbike gestohlen

Arnstadt (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sodenstraße. Sie entwendeten ein Mountainbike der Marke Ghost in der Farbe silber im Wert von 1300 Euro. Das Rad war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen. (ah)

