Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Küchenbrand in Studentenwohnheim

Ilmenau (ots)

Heute Nacht kam es gegen 00.00 Uhr in einem Studentenwohnheim am Max-Planck-Ring zu einem Küchenbrand. Ein auf dem Herd zurück gelassener Kochtopf geriet in Brand und konnte noch vor Ausbreitung durch die schnell eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten durch die Feuerwehr mehrere Türen gewaltsam geöffnet werden. Mehr als 50 Personen mussten evakuiert werden. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 20.000 Euro. Der Verursacher ist bisher noch nicht bekannt. Die Kripo Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

