Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung in Zug

Schönau (ots)

Am 16.06.2019 kam es in einem Zug zu einer Körperverletzung. Zuvor hatten 4 Personen sich nicht ordnungsgemäß im Zug verhalten. In Schönau wurden sie von der Zugbegleitung aufgefordert, den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie zunächst nach. Beim Verlassen des Zuge wurde die Zugbegleitung dann geschlagen und es kam zu einer Rangelei. Die Zugbegleitung erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Personalien der Tatverdächtigen ermittelt werden. Diese müssen sich nun für ihre Tat verantworten.

