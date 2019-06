Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Berka/werra (ots)

Am 15.06.2019 befuhr eine 16-jährige mit ihrem Moped die Bahnhofstraße in Berka/Werra. Als sie in die Wildecker Straße abbiegen wollte verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Dadurch wurde sie leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. An ihrem Moped entstand geringer Sachschaden.

