Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden

Eisenach (ots)

Am 15.06.2019 ereignete sich in Eisenach ein Verkehrsunfall . Ein 23 jähriger VW Caddy-Fahrer befuhr gg. 23 Uhr die Ernst-Thälmann-Str. in Richtung An der Karlskuppe. Ein 39-jähriger Renault-Fahrer befuhr die Kasseler Straße in Richtung Innenstadt. Der Caddy-Fahrer beachtete beim Einfahren in die Kasseler Straße nicht die Vorfahrt, so dass es zu einer Kollision kam. Der Renault wurde von der Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit einen Stromkasten, einer Laterne und einen Verteilerkasten der Thüringer Netkom, welche erheblich beschädigt wurden. Weiterhin wurden mehrere Zaunfelder eines angrenzenden Gartengrundstückes beschädigt. Zu der Schadenshöhe kann noch nichts gesagt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell