Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Fahrradfahrer

Ilmenau (ots)

Am 14.06.2019 gegen 18:35 Uhr ereignet sich in Ilmenau, Oehrenstöcker Straße, Einmündung Krankenhausstraße ein Verkehrsunfall als der 74 Jahre alte Fahrer eines Pkw Audi nach links in die Krankenhausstraße abbiegen will. Hier kommt ihm auf der Oehrenstöcker Straße eine 54 Jahre alte Fahrradfahrerin entgegen. Deren Vorfahrt missachtet der Autofahrer und kollidiert in der Folge mit der Fahrradfahrerin. Dies wird bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. (AK)

