Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dokumente aus Pkw gestohlen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Auf unbekannte Art und Weise öffnete ein noch unbekannter Dieb einen Pkw Audi in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Ruhlaer Straße und entwendete verschiedene Dokumente, wie z. B. Führerschein, Bundespersonalausweis und die Zulassungsbescheinigung. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, keine Wertsachen und persönlichen Dokumente in einem Kraftfahrzeug zurück zu lassen! (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell