Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Versicherung Hoverboard gefahren

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mit einem Hoverboard war am Samstagabend ein 57-jähriger Mann in der Bohnstedtstraße unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Da er das Gefährt im öffentlichen Verkehrsraum führte, hätte er es versichern müssen, was aber nicht geschehen war. Aus diesem Grund wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av)

