Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Motorrad mit Beiwagen

Dienstedt (ots)

Am 14.06.2019 gegen 16:20 Uhr ereignet sichkurz nach dem Ortsausgang Dienstedt in Fahrtrichtung Breitenheerda ein Verkehrsunfall, bei dem der 55 Jahre alte Fahrer eines Motorrades "Ural" schwer verletzt wird. Der Fahrer des Motorrades mit Beiwagen verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich in der Folge. Bei der Rettung des Fahrers wird ein Ersthelfer schwer verletzt. Er zieht sich Verbrennungen an der Hand zu. (AK)

