Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Moped

Ilmenau (ots)

Am 15.06.2019 gegen 14:10 Uhr ereignet sich in Ilmenau in einem Kreisverkehr in der Bücheloher Straße ein Verkehrsunfall als der 60 Jahre alte Fahrer eines Pkw Skoda aus Fahrtrichtung Bücheloh kommend in den Kreisverkehr einfährt. Dabei übersieht er den 17 Jahre alten Führer einens Kleinkrafrades, welcher sich schon im Kreisverkehr befindet. Es kommt zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer und in der Folge zum Sturz des Mopedfahrers. Dieser wird bei dem Unfall leicht verletzt, das Moped ist nicht mehr fahrbereit. Am Pkw entsteht Sachschaden. Dessen Fahrer bleibt unverletzt.(AK)

