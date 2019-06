Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbruch Staubsaugerautomat

Arnstadt (ots)

Am 15.06.2019 gegen 04:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in Arnstadt, Ichtershäuser Straße, auf dem Gelände einer Tankstelle der Staubsaugerautomat aufgebrochen. Zur Höhe des entstanden Sachschadens können im Moment keine Angaben gemnacht werden. Wer Hinweise zur Tat und den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion in Ilmenau. (AK)

