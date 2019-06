Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Arnstadt (ots)

Am 16.06.2019 gegen 06:00 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in Arnstadt in der Erfurter Straße. Eine Gruppe, bestehend aus zwei 29 und 31 Jahre alten weiblichen und zwei 37 und 34 Jahre alten männlichen Personen, traf auf einen einzelnen 29 jährigen Mann. Es kam zwischen den drei Männern zu einer Körperverletzung bei welcher der 29 Jährige leicht verletzt wurde. (AK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell