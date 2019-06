Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschädigte Person nach Unfallflucht gesucht

Friemar - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 23.15 Uhr auf der K 4 zwischen Pferdingsleben und Friemar. Eine 53-jährige Frau befuhr mit ihrem weißen Pkw Skoda die Straße in Richtung Friemar. Ca. 100 m vor dem Ortseingang befanden sich Personen auf Grund der dortigen Veranstaltung auf der Fahrbahn. Durch das Licht eines entgegengesetzt stehenden Fahrzeugs geblendet, nahm die 53-Jährige die Fußgänger zu spät wahr. Trotz Ausweichen kam es zu einer Kollision. Die Fahrerin hielt nicht an und setzte ihre Fahrt fort. Zu Hause angekommen, bemerkte sie einen Schaden an einem der Außenspiegel, meldete sich aber dennoch erst am Samstagmorgen bei der Polizei. Diese nahm eine Anzeige wegen Unfallflucht gegen die Skodafahrerin auf und sucht nun nach Zeugen und auch nach der geschädigten Peron. Angaben zu dem Unfall werden unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0151128/2019 bei der Polizei in Gotha erbeten. (av)

