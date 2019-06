Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Körperverletzungen beim Stauseefest

Friemar - Landkreis Gotha (ots)

Gleich zwei Anzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzungen musste die Gothaer Polizei beim Stauseefest in Friemar aufnehmen. Zunächst gerieten gegen 03.00 Uhr am frühen Samstagmorgen mehrere Frauen in Streit, der darin gipfelte, dass eine alkoholisierte 26-Jährige einer 21-jährigen Frau ein Bierglas ins Gesicht schlug. Dabei wurde die 21-Jährige leicht verletzt und musste durch Rettungssanitäter ambulant behandelt werden. Kurze Zeit später wurden die Beamten über eine zuvor begangene Körperverletzung zum Nachteil eines 19-jährigen Mannes informiert. Dieser bekam von einer noch unbekannten Person einen Schlag mit einer Bierflasche über den Kopf und musste im Anschluss zur genauen Diagnose und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch hier erfolgte eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung. Neben diesen Anzeigen wurden noch weitere Körperverletzungsanzeigen und auch eine Ordungswidrigkeitenanzeige wegen des verbotenen Mitführens eines Totschlägers gegen weitere Personen erstattet. (av)

