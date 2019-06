Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Waltershausen (ots)

Heute Morgen kam es gegen 07.00 Uhr im Fröttstädter Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige VW-Fahrerin wollte an der Kreuzung Eisenacher Landstraße geradeaus in die Arndtstraße fahren. Sie missachtete die Vorfahrt eines Dacia und stieß gegen die linke Fahrzeugseite der 33-Jährigen. Die Dacia-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Totalschaden. Die VW- Fahrerin und deren drei Insassen blieben unverletzt. (ah)

