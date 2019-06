Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet - zwei Personen leicht verletzt

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 64-Jähriger Peugeot-Fahrer befuhr gestern Nachmittag die Straße Am Sülzenbrückener Weg und missachtet die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers aus der Straße Am Burgsteig. Es kam zur Kollision mit dem Ford (m/60). Zwei Insassen des Peugeot wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell