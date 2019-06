Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pedelec gestohlen - Täter gestellt

Arnstadt (ots)

Heute Mittag konnte Dank guter Zusammenarbeit zwischen dem Ordnungsamt der Stadt Arnstadt und der Polizei ein 18-jähriger Fahrrad-Dieb gestellt werden. Eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes beobachtete, wie der junge Mann versuchte, ein Pedelec zu stehlen. Weil er das Hinterradschloss nicht lösen konnte, trug er das Bike kurzerhand in die Marktstraße und wollte es in einem Mehrfamilienhaus verschwinden lassen. Durch sofortige Information an die Polizei und deren Einsatz konnte der 18-Jährige gestellt werden. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Das Rad konnte nach der spurentechnischen Untersuchung an die Besitzerin herausgegeben werden.(ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell