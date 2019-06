Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: iPhones gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Zwei unbekannte Täter begaben sich heute, gegen 12.00 Uhr, in ein Mobilfunkgeschäft in der Karlstraße und tauschten unbemerkt zwei iPhones gegen zwei Dummies aus. Sie verließen mit den Iphones XS und XSMAX in Demoversion das Geschäft in unbekannte Richtung. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Person 1 - männlich, nichtdeutscher Phänotyp,schlank, schwarze Haare, ca. 175 cm groß Person 2 - männlich, nichtdeutscher Phänotyp, schlank, schwarze Haare, ca. 185 cm groß Einer der Beiden trug eine schwarze Lederjacke.

Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern und deren Aufenthalt machen? Wem wurde ein solches Handy angeboten?

Zeugenhiweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter Angabe der Nummer 014-8558/19 entgegen. (ah)

