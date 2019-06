Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Geraberg - Ilm-Kreis (ots)

Am 07.05.2019 stellte die Polizei in einer Wohnung in der Talstraße ein E-Bike sicher, das möglicherweise aus einer Diebstahlshandlung stammt. Die Rahmennummer des Fahrrads war teilweise manipuliert. Es handelt sich um ein E-Bike der Farbe schwarz-blau-orange des Herstellers "KTM", Typ "Macina Lycan 272" der Rahmengröße 27 Zoll und Radgröße 27,5 Zoll. Auf dem goldfarbenen Lenker stehen die Schriftzüge "RadarBRUT" sowie "Bikeshop". Auf der Federgabel steht ebenfalls der Schriftzug "Radar-Bikeshop".

Wer erkennt das Fahrrad oder kann Angaben zum rechtmäßigen Eigentümer machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0117585/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell