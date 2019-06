Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)

Am Dienstag, den 04.06.2019 gegen 11:15 Uhr fuhr eine 40-Jährige mit ihrem Mercedes Sprinter mit angehängtem Wohnwagen auf der L 3007 von Wutha-Farnroda nach Schönau. Ihr entgegen kam ein Lkw mit dunklem Aufbau, der das Rechtsfahrgebot missachtete und zu weit auf die Fahrspur der 40-Jährigen kam. Im Vorbeifahren streifte der Lkw das Gespann und verursachte Sachschaden am Wohnanhänger. Anschließend entfernte sich der Lkw pflichtwidrig in Richtung Wutha-Farnroda.

Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu dem flüchtigen Lkw machen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0141438/2019. (jk)

