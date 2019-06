Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Falken (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Wehrstraße. Dabei wurde eine 60-jährige Radfahrerin von einem dunklen Pkw touchiert. Die Dame kam in der Folge zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Pkw machen können oder den Unfall beobachtet haben. (mb)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell