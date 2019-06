Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin übersehen

Gotha (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 14:20 Uhr in der Ohrdrufer Straße ein Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin wurde hierbei verletzt. Ein 51jähriger Fahrzeugführer übersah beim Ausfahren aus einer Ausfahrt die bevorrechtigte Radfahrerin, wobei die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Am Pkw und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.(ck)

