Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer unterwegs

Gotha (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in Gotha in der Johannesstraße und in der Dittestraße in der Nacht von Freitag zu Samstag mehrere Fahrzeuge. Die Täter hatten es dabei offenbar auf die Außenspiegel abgesehen. Es entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.(ck)

Bezug 0145371

Die Polizei Gotha bittet um Zeugenhinweise unter 03621/781124

