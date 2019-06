Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wurstwaren erbeutet

Mühlberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in der Gothaer Straße in eine Fleischerei ein und erbeuteten Wurstwaren und Getränke im Wert von etwa 100 Euro. Dabei entstand auch leichter Sachschaden.(ck)

Bezug: 0145291

Die Polizei Gotha bittet um Hinweise unter 03621-781124

