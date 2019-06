Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartengrundstück

Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in der Gartenanlage im Holzweg ein Gartengrundstück angegriffen. Die unbekannten Täter entwendeten aus verschlossenen Schuppen Werkzeug, 2 Poketbikes und 2 Cross Motorräder, so dass ein Stehlschaden von etwa 2500 Euro entstand.(ck)

Bezug: 0144973

Die Polizei Gotha bitte um Zeugenhinweise unter 03621-781124

