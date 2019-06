Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug

Nauendorf (ots)

Am Samstagnachmittag wurde einer Nauendorferin am Telefon mitgeteilt, dass sie in einem Gewinnspiel gewonnen hätte und nun einen Gewinn zu erwarten hat. Wie sich im weiteren Telefonat herausstellte, sollte sie eine Gegenleistung erbringen. Die Frau reagierte geschickt und beendete letztlich das Gespräch. Ein finanzieller Schaden entstand somit nicht.

Die Polizei warnt vor falschen Geldgewinnen. Bitte gehen sie niemals auf derartige Forderungen ein und geben sie auf keinen Fall persönliche Daten bekannt.(ck)

